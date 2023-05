Impallomeni: «Adesso il Milan deve evitare una cosa»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato il momento del Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan:

«Non deve entrare nel panico e non deve esserci disfattismo. Condivido le parole di Maldini, che non si doveva correre il rischio di pensare a un inizio ciclo ma che c’era più il rischio di un passo indietro. E’ stato perfetto. Io lo terrei uno come Maldini, che conosce il Milan ed è bravo a fare questo mestiere. Il Milan non deve essere disfattista. Quest’anno ha tradito le aspettative non tanto sul mercato quanto per il fatto che i big non hanno fatto i big. Capita di avere annate così e così. Pioli ha detto che tutto questo servirà di esperienza. Se farà così, allora davvero sarà servito per crescere».