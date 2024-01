De Grandis sul Milan: «Non lotterà per lo scudetto ma il lavoro di Pioli va rispettato. Con l'Udinese...»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la vittoria sul campo dell’Udinese: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così dopo Udinese-Milan:

PAROLE – «La partita ha detto che Jovic e Okafor sono quelli che hanno ribaltato l’Udinese. Jovic ha fatto un gol semplice ma era al posto giusto, quella di Okafor è la quarta rete in campionato. Ai rossoneri manca un incontrista e un regista di ruolo senza Bennacer ma in attacco sono completi. La vittoria vuol dire tanto. Pioli è uno che cambia molto, ha recuperato Adli e Loftus-Cheek è fondamentale. Rispetto per lui, è un grande lavoratore. Per me non lotterà per lo scudetto ma il lavoro di Pioli è da sottolineare».