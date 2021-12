Borghi: «Il giocatore perfetto per il Milan sarebbe Pobega ma...»

Stefano Borghi è convinto che Tommaso Pobega sia il centrocampista perfetto per il Milan ma un suo ritorno appare impossibile

Stefano Borghi, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del centrocampo del Milan e dei possibili rinforzi da prendere a gennaio. Le sue parole:

«Forse il giocatore giusto per il centrocampo del Milan a livello assoluto sarebbe Pobega, che è in prestito secco al Torino fino a fine stagione. Credo sia abbastanza difficile per non dire impossibile che possa rientrare al Milan già a gennaio».