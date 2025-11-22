Statistiche Opta: derby, il pareggio è storia? Inter e Milan potrebbero impattare per due volte di fila in campionato dopo oltre sette anni

Statistiche Opta, il pareggio può entrare nella storia del derby: Inter e Milan potrebbero trovare il segno X dopo oltre sette anni

In vista del Derby di domani sera, la statistica fornita da Opta aggiunge un elemento di curiosità storica al match tra Inter e Milan.

Dopo l’1-1 registrato nell’ultimo Derby di campionato (risalente allo scorso 2 febbraio), nerazzurri e rossoneri potrebbero registrare un doppio pareggio consecutivo in Serie A.

Un risultato di parità domani sera segnerebbe la prima volta che le due squadre pareggiano due sfide di fila nel massimo campionato italiano dal lungo periodo compreso tra novembre 2016 e aprile 2017.

Il pareggio in un Derby, specialmente in una sfida d’alta classifica come questa, può lasciare l’amaro in bocca ma anche spostare gli equilibri in vetta alla classifica. L’obiettivo di Allegri (sorpasso) e di Chivu (fuga) è naturalmente la vittoria, ma i numeri di Opta ricordano che la storia recente ha spesso privilegiato l’alternanza di risultati.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.