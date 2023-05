Stankovic a Sky: «Pioli ha alzato l’asticella, ha fatto un percorso importante»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

ABBRACCIO CON PIOLI – Il mister ha alzato l’asticella con la sua squadra, giocano un buon calcio e han fatto un percorso importante. Qualche stagione va bene fino alla fine, qualcuna no ma hanno alzato tanto l’asticella.

FINIRE BENE – Dobbiamo onorare la prestazione, essere su ogni pallone. È la prima partita per il Milan dopo l’eliminazione quindi vogliono raddrizzare e unire le forze per qualificarsi alla Champions. Noi dobbiamo uscirne sempre a testa alta, essere forti, subire, prova a giocare, metterli in difficoltà e vedere in che stato mentale troviamo il Milan. Dobbiamo combattere.

QUAGLIARELLA – Ho parlato tante volte di Fabio, è un professionista, un fuoriclasse, un campione. Rispetto per lui e per la sua carriera.