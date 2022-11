Stankovic: «Scudetto? Milan, Inter e Juve stanno arrivando»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua tra le varie sulla lotta scudetto

«Qui non è mai finito il campionato, penso all’anno scorso: in ogni caso Spalletti sta strameritando il primato per livello di calcio e intensità. La mia non è una gufata. Una squadra top, il Napoli, a livello mondiale. Però ora stanno arrivando Milan, Juve e Inter che aspettavamo fra le protagoniste. Può succedere ancora di tutto»