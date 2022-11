Stam sul Mondiale: «Nessuno ha una difesa come l’Olanda». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Jaap Stam, ai microfoni di Algemeen Dagblad, ha esaltato in maniera convinta il reparto difensivo olandese ai Mondiali. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Abbiamo molti buoni difensori: da Matthijs de Ligt fino a Stefan de Vrij. Anche Sven Botman, che ho visto giocare bene al Newcastle, può entrare in questa lista, il che è sicuramente positivo per gli Oranje. Nessuna Nazionale in questo Mondiale ha tante valide opzioni nel ruolo di difensore centrale come gli Oranj»