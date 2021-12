Stakanovisti Serie A: il giocatore più utilizzato da Pioli

Ecco chi sono i giocatori di movimento più utilizzati dalle 20 squadre di Serie A. Per il Milan di Pioli lo stakanovista è…

Si è chiuso il girone di andata di serie A con l’Inter in testa alla classifica. Tante le certezze negli stakanovisti del massimo campionato, ma non mancano nemmeno le sorprese nei giocatori scesi in campo con regolarità nella prima parte di stagione.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com nel Milan di Stefano Pioli il giocatore di movimento più utilizzato è Tomori con 1.471 minuti. Tolti i 31′ giocati contro il Venezia e la doppia assenza contro Fiorentina e Sassuolo, il centrale ex Chelsea è diventato un punto fermo della difesa rossonera in pochissimo tempo: oltre alla solidità ha dimostrato di avere i tempi giusti in lettura e nell’anticipo, qualità altamente richieste a un difensore centrale.