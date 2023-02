Stadio, il sindaco Sala incontrerà la nuova soprintendente Carpani la prossima settimana. Il tema è il vincolo su San Siro

Il tema stadio ha un nuovo risvolto: come scrive Tuttosport, entro la fine della prossima settimana il sindaco Giuseppe Sala incontrerà la nuova soprintendente Emanuela Carpani, chiamata a pronunciarsi ufficialmente sull’apposizione del vincolo su San Siro.

Ecco le parole di Beppe Sala in tema: «Le chiederò di esprimersi in tempi brevi. Non è giusto condizionare nessuno, ma non possiamo che chiedere chiarezza dopo le uscite che ci sono state»