Stadio Milan, SVELATO il COSTO della ristrutturazione di San Siro: cifre da CAPOGIRO

We Build ha svelato le cifre della possibile ristrutturazione dello stadio di San Siro: ecco i costi nel dettaglio

Mentre Milan e Inter proseguono nella ricerca di soluzioni alternative per la costruzione di nuovi stadi, con i rossoneri in fase avanzata per l’area di San Donato, si apre anche la possibilità di rimanere a San Siro, in un impianto rinnovato da WeBuild.

Questa opzione, secondo Tuttosport, offrirebbe vantaggi economici significativi. Costruire un nuovo stadio costerebbe circa un miliardo di euro, mentre ristrutturare San Siro e le aree limitrofe, per poi acquistarle o prenderle in concessione per 90 anni, potrebbe costare tra i 300 e i 400 milioni di euro, da dividere tra le due squadre. La decisione finale, tuttavia, dipenderà dall’Agenzia delle Entrate, come sottolineato dal sindaco Sala.