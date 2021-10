Stadi al 75%: il nuovo protocollo della FIGC per tutti i campionati

La FIGC ha pubblicato il nuovo Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022

La FIGC ha pubblicato il nuovo Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli allenamenti, l’attività pre gara e le gare in presenza di spettatori, un ulteriore aggiornamento del documento valido dall’inizio della stagione in corso.