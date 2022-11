Squalifica Mourinho: la Roma pensa al ricorso

Il giudice sportivo dopo l’esplusione di Mourinho contro il Torino ha deciso per la sua squalifica per due giornate, la Roma…

Il giudice sportivo dopo l’esplusione di Mourinho contro il Torino ha deciso per la sua squalifica per due giornate, la Roma prepara il ricorso.

Come riporta Il Messaggero infatti, la dirigenza giallorossa è in attesa del dispositivo per valutare la possibilità di opporsi chiedendo il dimezzamento della sanzione. In caso tale richiesta venga accolta lo Special One salterebbe solo la sfida contro i rossoblù di Thiago Motta. suo giocatore ai tempi dell’Inter, per poi essere di nuovo al suo posto per il match contro il Milan