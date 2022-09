Squalifica Di Maria, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione del Fideo in Monza Juve. Salterà il Milan?

Arriva la stangata per Angel Di Maria dopo l’espulsione in Monza-Juventus. L’argentino, come da comunicato del Giudice Sportivo, è stato squalificato per due giornate.

El Fideo salterà dunque i match contro Bologna e soprattutto la grande sfida di San Siro contro il Milan.