Sportmediaset: Il Bologna chiede 25 milioni per Tomiyasu

Il Bologna avrebbe fissato il prezzo per il giovane difensore giapponese; una cifra considerata troppo elevata dal Milan

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi su Sport Mediaset, il Bologna avrebbe fissato il prezzo per Tomiyasu, obiettivo di mercato rossonero; il club felsineo vorrebbe 25 milioni di € per lasciar partire il giapponese.

Una cifra fuori portata per il Milan, che si sarebbe fermato a quota 15 ma che, in caso di qualificazione alla fase a gironi di Europa League (e con 15 milioni di € che arriverebbero in dote, ndr), potrebbe essere aumentata, arrivando sui 18-19 milioni, nell’auspicio che il Bologna abbassi le sue pretese per il costo del cartellino.