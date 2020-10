Calciomercato Milan, piace Tomiyasu del Bologna: i rossoneri possono alzare l’offerta già dopo la partita di questa sera

Calciomercato Milan, lo spazio per le compravendite sta per esaurirsi e la dirigenza rossonera continua a sondare il terreno per il difensore da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli. Il primo obiettivo al momento è il giapponese Takehiro Tomiyasu del Bologna per cui Maldini e Massara hanno già formulato una prima offerta ritenuta insufficiente.

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio con l’eventuale qualificazione ai gironi di Europa League da ottenere stasera contro il Rio Ave, il Milan potrà penare di rilanciare l’offerta di 15 milioni sperando questa volta di sbloccare l’operazione con li ds bolognese Bigon.