Sportmediaset – Calciomercato Milan, dalla Roma il sostituto di Castillejo

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato da Sportmediaset, i rossoneri sono interessati ad un giocatore della Roma

Le ultime sul calciomercato del Milan. Secondo quanto riportato nelle edizione odierna di Sportmediaset, i rossoneri sono pronti a salutare Samu Castillejo, sul quale è forte l’interesse del Betis. Già pronta l’alternativa.

Si tratta del turco Cengiz Under, rientrato alla Roma dopo la non brillante esperienza in prestito al Leicester. Piace molto alla dirigenza, che sta valutando le giuste modalità per presentare un’offerta al club giallorosso.