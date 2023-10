Sportiello, che sfortuna per il Milan! L’ultimo suo infortunio nel 2016

L’infortunio di Sportiello complica i piani del Milan. Si tratta di una vera sfortuna, in quanto non si infortunava dal 2016

L’infortunio di Marco Sportiello rappresenta un evento particolarmente sfortunato sia per il Milan che il portiere stesso, il quale salterà sicuramente la gara di domenica contro la Juve e resterà out per parecchio tempo.

Il portiere ex Atalanta, infatti, non subiva un infortunio dal settembre del 2016, quando fu alle prese con un’infiammazione alla spina dorsale. Nelle stagioni successive saltò qualche gara per febbre o covid, ma mai per infortunio. Questo quanto si evince dai dati raccolti da Transfermarkt.