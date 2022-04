Spinelli: «Corsa Champions? Secondo me è ancora tutto aperto»

Giorgia Spinelli intervenuta a i microfoni di Tutto Calcio Femminile si è raccontata parlando anche della corsa Champions in Serie A femminile

«Il livello del campionato di Serie A si è alzato tantissimo. Non ci sono più partite scontate con risultati già scritti. Bisongna scendere in campo ogni settimana con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa la vittoria. Ormai tutte le squadre sono imprevedibili, chi si chiamino Juventus o Lazio o appunto noi stesse visto che nessuno come squadra ci conosceva e siamo state penso la sorpresa del campionato»

CORSA CHAMPIONS «Secondo me è tutto ancora aperto. Questo è un campionato dove la seconda può cadere contro l’ultima. Quindi ci possiamo aspettare davvero di tutto. Anche nella parte alta della classifica ci sono degli scontri diretti. Noi i stesso dobbiamo ancora giocare contro la Roma e la Juve. Non si può mai sapere, chissà che potremo regalare ancora qualche sorpresa»