Spinazzola vicino al rientro: a giorni l’ok del medico

La Roma sta per riabbracciare Spinazzola pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio all’Europeo

La Roma è pronta a riabbracciare Leonardo Spinazzola, pronto al rientro in campo dopo quasi 7 mesi dall’infortunio con la Nazionale a Euro 2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è atteso a giorni l’arrivo nella Capitale il professore Orava, il luminare che operò l’esterno in estate, che dovrà dare il via libera per il completo reintegro del calciatore.

Si attende l’ok definitivo, ma il rientro in campo di Spinazzola dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane. Grandi notizie, allora, sia per la Roma che per l’Italia.