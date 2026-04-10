Spinazzola Milan, l’esterno del Napoli non sembra essere una priorità! Moretto avverte sulle intenzioni dei rossoneri

Spinazzola Milan, dagli aggiornamenti di Moretto alcune novità sull’esterno del Napoli che non sembra essere una priorità per i rossoneri

Nel suo consueto video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato del Milan, con un focus particolare sui possibili rinforzi per l’attacco, che è il reparto più urgente per la squadra rossonera.

MERCATO MILAN – «Anche il Milan si sta muovendo sul mercato. Ci sono diversi obiettivi per andare a rinforzare la rosa. L’attacco è il punto più importante. La linea guida è quella di rinforzare la rosa, se possibile, con nomi italiani».

Tuttavia, uno dei nomi che recentemente è stato accostato al Milan è quello di Leonardo Spinazzola, terzino sinistro in scadenza con il Napoli. Secondo Moretto, però, non c’è alcuna trattativa in corso.

SPINAZZOLA E IL MILAN – «Tra i nomi italiani usciti in queste ore per il Milan, c’è anche quello di Leonardo Spinazzola, in scadenza con il Napoli. Però, da quanto mi risulta, Spinazzola non è un obiettivo prioritario del Milan, soprattutto per età non rientra nei parametri del club rossonero».

Moretto ha poi sottolineato che Spinazzola sta ricevendo l’interesse di diverse squadre, ma al momento il Milan non sembra essere tra le principali pretendenti.

LA SITUAZIONE ATTUALE – «Il terzino sinistro ha diverse squadre interessate, il Napoli sta provando a rinnovarlo, ma ad oggi la situazione Milan non mi risulta così calda come si dice. Ad oggi il Milan è orientato verso altri lidi».

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