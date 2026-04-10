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Calciomercato Milan, Spinazzola pista calda: ok di Allegri, l’esterno piace per un motivo preciso
Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul forte interesse dei rossoneri per Leonardo Spinazzola: ok di Allegri
Il calciomercato Milan in vista dell’estate 2026 si muove su binari di esperienza e versatilità. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota di MilanVibesIT, la dirigenza rossonera sta effettuando una valutazione concreta su Leonardo Spinazzola.
Il profilo del terzino azzurro stuzzica non poco le fantasie di Massimiliano Allegri, che ha sempre fatto del pragmatismo e della capacità di adattamento dei suoi giocatori un punto fermo della sua gestione tecnica.
Calciomercato Milan, Spinazzola e il fattore esperienza: un innesto multitasking
L’interesse del Milan per Spinazzola non è casuale, ma risponde a una necessità tattica ben precisa: la ricerca di “jolly” capaci di ricoprire più ruoli nello scacchiere rossonero.
- Versatilità totale: La capacità dell’ex Roma di agire con naturalezza sia a destra che a sinistra lo rende un profilo ideale per dare respiro ai titolari.
- Adattabilità tattica: Che si giochi con la difesa a quattro (da terzino puro) o con il 3-5-2 (come quinto di centrocampo), Spinazzola garantisce standard di rendimento elevati e spinta costante.
- Esperienza internazionale: In un Milan che punta a stabilizzarsi ai vertici della Champions League, l’innesto di un calciatore già abituato a palcoscenici importanti e alla pressione della Nazionale è considerato un valore aggiunto.
L’idea di inserire calciatori così duttili piace tantissimo alla società di Via Aldo Rossi, che vede in Spinazzola l’opportunità di completare il pacchetto arretrato con un elemento affidabile e già pronto all’uso per la stagione 2026/2027.