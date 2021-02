Spezia-Milan: ci sono tre ex rossoneri tra le fila dei liguri

Sono tre i giocatori ex Milan nello Spezia che questa sera sfideranno il proprio passato. Ecco di chi si tratta

In vista di Spezia-Milan di questa sera, sono tre i giocatori della squadra di Italiano con un passato rossonero. Parliamo di Tommaso Pobega, Giulio Maggiore e Riccardo Saponara.

Il primo è ancora di proprietà del Milan, che lo ha girato in prestito in Liguria dove sta facendo molto bene con 3 gol e 2 assist in 14 presenze. Per Maggiore invece l’esperienza è a livello giovanile ed è davvero sfortunata. A 14 anni il Milan lo prese, ma il ragazzo decise di tornare a casa dopo un infortunio in ritiro. Infine la meteora Saponara, arrivato con buone speranze a Milano nel 2013, collezionò solamente 8 presenze.