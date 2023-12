Spettatori Newcastle Milan, attesi oltre 1500 tifosi rossoneri: le ultime

Spettatori Newcastle Milan, attesi oltre 1500 tifosi rossoneri al St. James’ Park per il match di stasera in Champions League

Stasera in occasione di Newcastle Milan ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, come testimoniano i dati che arrivano sugli spettatori attesi al St. James’ Park. La squadra di Stefano Pioli si gioca le ultime speranze europee (in Champions League o in Europa League) ed i propri tifosi sono pronti a sostenere i ragazzi.

Stasera allo stadio ci saranno oltre 1500 tifosi milanisti. Manca sempre meno al fischio d’inizio (previsto per le ore 21:00) e l’attesa è alle stelle.