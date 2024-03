Spettatori Milan Roma: si va verso il sold out a San Siro, invasione giallorossa

Alle 12 è scattata la prima fase di vendita dei biglietti per il settore ospiti di Milan-Roma di Europa League. Previsto il sold out

Giovedì 11 aprile il Milan affronterà la Roma nel derby italiano valido per i quarti di finale di andata di Europa League 2023-24. In vista del match alle 12 è scattata la prima fase di vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Come riportato da Calciomercato.com dopo circa due ore i tagliandi sono terminati, dunque il settore ospiti sarà sold out. Verosimilmente quindi ci sarà tutto lo stadio pieno a San Siro per l’occasione.