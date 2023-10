Spalletti: «Squadra vicina a Tonali e Zaniolo, siamo dispiaciuti»

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha detto la sua sul caso scommesse cha ha coinvolto Tonali e Zaniolo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il CT della Nazionale, Luciano Spalletti dice la sua sul caso scommesse che ha coinvolto anche Tonali e Zaniolo.

LE ULTIME ORE – «E’ stata una notte difficile, questa in un altro senso. Quando devi portare a casa risultati importanti è chiaro ci sia un po’ di attesa, un po’ di ansia nel giocare e in questa notte c’era amarezza. Col passare delle ore tutta la squadra era vicina a Tonali e Zaniolo, tutti eravamo dispiaciuti. Gli staremo vicini anche dopo che caleranno i riflettori e poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi per quelli che sono i fatti e gli eventi successi. Se poi sono state commesse cose irregolari è giusto pagare. Le parole di Gravina hanno fatto chiarezza su tutto, siamo d’accordo con il presidente e il Ministro, che hanno parlato del rischio di cadere in tentazione. Dobbiamo sforzarci per parlare a questi giovani che ci sono delle insidie, dobbiamo trovare il modo di creare un’attenzione particolare a cosa succede».

I DUE VIA DAL RITIRO – «Non è bello andare a cercare chi ha preso le decisioni. E’ corretta o pure no? Chi l’ha presa l’ha presa. E’ una decisione corretta visto quello che è successo, non possiamo portarceli dietro a giocare la partita. Gli altri poi come vengono trattati? Saremmo ingiusti nell’operare la nostra professione. Le parole sono state correttissime, ora si va a giocare e si rimane fortissimi. Perdiamo due campioni, Zaniolo ci ha fatto vedere che è pulito da vizietti di campo. E’ straordinario, ha il colpo da ko nei piedi. Tonali ha forza e continuità, spero di rivederli prima possibile in allenamento. Però gli altri sono altrettanto forti, ho una potenzialità di squadra infinita, non vengo qui a cercare alibi, o vinco o sono di livello inferiore all’altro».

