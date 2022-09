Luciano Spalletti parla così della corsa Scudetto alla vigilia del match del suo Napoli contro il Torino. Le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Torino. Le parole, riportate da TuttoNapoli, sulla corsa Scudetto.

«Sì, sono tutte squadre attrezzate. C’è qualcuna più dietro, ma le squadre che hanno qualche punto in meno erano date favorite da tutti e si riprenderanno, sono quelle 7 squadre che abbiamo più volte citato. Possono tutte fare un campionato d’alta classifica e c’è sempre qualcuna che poi si inserisce e disturba gli equilibri, come la Fiorentina l’anno scorso. E’ troppo presto per fare valutazioni».