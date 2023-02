Spalletti: «Noi, l’Inter, la Juve e il Milan conosciamo la forza della Cremonese». Le parole del tecnico partenopeo

Luciano Spalletti ha parlato della Cremonese, mettendo in mezzo anche Inter, Juve e Milan. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

«Conosciamo la loro forza, noi, l’Inter, la Juve, il Milan… Abbiamo vinto con largo punteggio, ma il secondo gol è arrivato all’ultimo. Alla Cremonese non sfugge mai la partita, è difficile darle il colpo del ko. I grigiorossi hanno sempre reazione, si sanno difendere e sanno ripartire palla a terra o col gioco lungo con Ciofani che cattura qualsiasi pallone e lo rende giocabile per far salire i compagni. È una partita fondamentale per noi, come abbiamo detto anche con lo Spezia. Tutte le attenzioni sono sulla Cremonese e spero che anche il pubblico riesca a vivere questo momento. C’è bisogno del sostegno dei tifosi»