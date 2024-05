Pioli Milan, quando l’esonero? Ecco quanto pesa il suo contratto sul bilancio del club: l’IDEA per risolvere la questione

Mentre continuano a circolare nuovi nomi per il nuovo allenatore del Milan, i rossoneri dovranno prima risolvere la questione contrattuale legata a Stefano Pioli. L’attuale tecnico rossonero pesa a bilancio per 11 milioni e mezzo. A parlare di quella che è l’idea del club su come agire è Manuele Baiocchini, in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Il Milan non vuole avere a libro paga due allenatori, va risolta la questione con Pioli, che ha un contratto fino al 2025. Il tecnico ha un peso a bilancio di 11 milioni e mezzo».