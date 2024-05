Gallardo Milan, valutazioni in corso! Ecco che considerazione hanno i rossoneri sull’allenatore ex River Plate

Il nome di Marcelo Gallardo è tornato di moda in casa Milan. Il tecnico ex River Plate era stato già proposto ai rossoneri circa un mese fa, adesso che potrebbe dire addio all’Al Ittihad, tornano a circolare le voci in merito all’interesse dei rossoneri nei suoi confronti. A fare il punto sulla situazione è il giornalista Manuele Baiocchini, in collegamento per Sky Sport.

VALUTAZIONI IN CORSO – «Gallardo è un allenatore che il Milan sta valutando. È stato proposto, è stato proposto anche un mese fa, quando il Milan si stava già guardando intorno per la scelta del prossimo allenatore. E stato valutato, è considerato un ottimo allenatore ma c’è un grande scoglio, il suo contratto con l’Al Ittihad, squadra saudita che gli garantisce 22 milioni netti a stagione».

LA CHIAVE DI VOLTA– «Qual è la chiave di volta? Che Gallardo non sta andando bene nella Saudi League, ha perso le ultime tre partite e quindi gli sceicchi sono insoddisfatti del suo rendimento. Si parla di un possibile esonero, di risoluzione del contratto, e in quel contesto può inserirsi davvero il Milan se fosse veramente interessato ad approfondire il discorso per proporgli un contratto come nuovo allenatore del Milan».

CONSIDERAZIONI SU DI LUI – «Se verrà risolto il contratto di Gallardo, il Milan potrebbe inserirsi. Un allenatore che piace per metodologie di lavoro e per aver fatto molto bene da allenatore del River Plate. Non c’è solo lui tra gli allenatori sondati dai rossoneri».