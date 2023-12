Spalletti non ha dubbi: «Giusto che l’Inter sia prima in classifica». Le parole del ct della Nazionale

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ospite al Gran Galà del Calcio AIC, ha parlato del campionato di Serie A in cui partecipa anche il Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «E’ giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. L’Inter è una squadra matura anche nei comportamenti fra loro che vedo in campo. Ciò la dice molto sulla costruzione di questa formazione».