Spalletti: «Scudetto? In A nulla è scontato»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga vinta per 3-2 contro l’Udinese:

C’è una concorrente che a gennaio può essere più avanti? «Ce ne sono sei e sono tutte vicinissime, perché basta poco per riuscire a crearti problemi come nella partita di stasera. Ci servirà per il futuro, perché per ora non era mai capitata per la bravura dei calciatori e noi dovremo allontanarla con un migliore atteggiamento»