Spalletti: «Il Napoli non pensa di gestire il campionato»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Napoli contro l’Atalanta. Le parole dell’allenatore:

«Durante queste conferenze si porta sempre più il discorso sugli impegni futuri. Ma per noi non funziona così, se ne affrontiamo più di una di gare insieme non va bene… Ne dobbiamo affrontare una per volta e la nostra attenzione è tutta alla partita contro l’Atalanta, non abbiamo la presunzione di poter gestire il campionato come fosse una formalità d’intralcio a un’altra competizione. L’intralcio è questa sfida qui, è l’Atalanta, una squadra fortissima per tanti motivi e abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse per poter vincere questa partita»