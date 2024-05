Milan Genoa, un solo ballottaggio tra i rossoneri: in due si contendono una maglia da titolare. Gli aggiornamenti

Oggi alle 18 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Genoa nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Un solo ballottaggio per Pioli a poche ore dal match.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Gabbia e Thiaw si contendono una maglia da titolare al fianco di Tomori: il primo sembra essere leggermente favorito sul centrale tedesco.