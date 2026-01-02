Spalletti: «Conte ha ragione, ci sono differenze strutturali e non solo»

Spalletti in conferenza stampa ha detto la sua sull’ormai nota frase di Antonio Conte sulle differenze con Juve, Inter e Milan

Domenica scorsa, 28 dicembre, al termine di Cremonese-Napoli, mister Antonio Conte aveva parlato di differenze strutturali tra il Napoli e le altre squadre nei confronti di Inter, Juventus e Milan. Secondo il tecnico pugliese se in Italia vince una diversa da quelle tre vuole dire che ha fatto qualcosa di straordinario.

Frase che ha aperto un grande dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. In casa Inter c’è chi ha risposto come Giuseppe Marotta. La domanda è stata posta anche a Luciano Spalletti oggi in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus ha dato ragione a Conte.

LE PAROLE – «Conte ha ragione. Dal punto di vista tecnico la mia squadra non ha niente da invidiare alla sua. Dal punto di vista strutturale anche ha ragione. Qui abbiamo la barriera che si muove quando batti le punizioni, a Napoli restava ferma».