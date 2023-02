Spalletti: «All’inizio non dovevamo neanche entrare in Champions»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte

RISULTATI – «Non mi fido di voi, sono ancora a pensare alle domande di inizio campionato, dove probabilmente non saremo entrati in Champions League. Ora mi dite tutto l’opposto, meglio non fidarsi. Ci sta di rimanerci male. Noi sappiamo di avere potenzialità come il nostro avversario. Glasner ha detto bene, che il Napoli è una squadra forte ma che ha possibilità di passare il turno. Ha il 50% di vincere nella doppia sfida. Io la penso come lui».