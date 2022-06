Il presidente della Spal Joe Tacopina ha rilasciato qualche dichiarazione su Lorenzo Colombo, attaccante in prestito quest’anno dal Milan

Lorenzo Colombo ha disputato una stagione di buon livello in Serie B con la maglia della Spal. Ha parlato di lui proprio il presidente dei ferraresi Joe Tacopina che, ai microfoni di Estense.Com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«Per Lorenzo ho parlato sia con Maldini che con Massara. A noi ovviamente piacerebbe riaverlo, ma sta al Milan decidere se preferiscano che il ragazzo abbia un’opportunità in un club di Serie A o se mandarlo nuovamente a fare esperienza in B. Se così fosse, la Spal si candida ad averlo ancora in squadra, ma al momento non ho ancora chiarezza di quello che sarà. Ema? Lo amo moltissimo, non solo per quello che ha fatto contro Perugia e Brescia. È un ragazzo d’oro. Mi ha chiamato un mese fa, dicendomi che la sua volontà è quella di restare a Ferrara. Ovviamente mi piacerebbe trovare un accordo e tenerlo ancora qua. Quando un giocatore ti chiama e ti esprime in maniera diretta la sua volontà, è una cosa da tener in considerazione.»