Spagna Francia 2-1, Roja in FINALE! Maignan, Theo e Giroud eliminati da Euro 2024, come han giocato gli obiettivi Morata e Rabiot

Spagna Francia 2-1, la Roja va in finale! I rossoneri Maignan, Theo e Giroud eliminati da Euro 2024, come han giocato Morata e Rabiot

La Spagna è la prima finalista di Euro 2024. La Nazionale di De La Fuente si impone 2-1 in semifinale contro la Francia nel segno di Yamal e Dani Olmo, che han ribaltato l’iniziale vantaggio di Kolo Muani.

Eliminati dunque i rossoneri Maignan e Theo Hernandez (in campo entrambi 90 minuti) e Giroud, subentrato al 79′ al posto di Dembele. Ha brillato l’obiettivo Alvaro Morata, soprattutto per generosità e produzione di gioco: si è abbassato molto, ha protetto palla e fatto salire tanto la squadra. Meno bene invece Adrien Rabiot, sia in fase offensiva che in fase difensiva.