Spagna, clamoroso Brahim Diaz: vicino al cambio di nazionale

Il trequartista del Milan Brahim Diaz sarebbe vicino al cambio di nazionale. Il Marocco starebbe pensando di convocarlo

Clamorosa indiscrezione riguardante Brahim Diaz. Secondo quanto riportato dal giornalista Lino Bracco, il trequartista del Milan verrà quasi sicuramente convocato dal Marocco per il prossimo raduno dal 20 al 28 marzo dove ci sarà anche un’amichevole contro la Colombia.

Il classe ’99, in prestito ai rossoneri dal Real Madrid, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili spagnole fino ad arrivare all’esordio in nazionale maggiore in amichevole. Negli ultimi anni però di lui si sono perse le tracce nel giro delle Furie Rosse.