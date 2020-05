Spadafora: «Più che riprendere il campionato, l’obiettivo è portarlo a termine»

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato la situazione attuale riguardante il campionato di calcio italiano

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Italpress della possibile ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

«Tutti speriamo che il campionato possa ripartire il prima possibile ma al momento non ci sono certezze, come detto anche dal premier Conte. Se le curve dei contagi scenderanno ancora possiamo confermare la data prevista per la ripartenza ma dobbiamo arrivarci gradualmente, muovendoci con prudenza e responsabilità. L’obiettivo che dobbiamo realizzare non è solo quello di far ripartire il campionato, bensì di riuscire a farlo terminare».