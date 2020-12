Spadafora: «Due miliardi allo sport, stiamo lavorando per la riapertura»

Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato del periodo del calcio italiano nel corso dei Gazzetta Sports Awards 2020

Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato del periodo del calcio italiano nel corso dei Gazzetta Sports Awards 2020: «Abbiamo dato quasi due miliardi di aiuti allo sport in questo periodo difficile. Stiamo superando questa fase, siamo tutti un po’ più attenti. Speriamo in primavera.

Purtroppo dovremmo ancora attendere, i dati non ci consentono ancora di riapertura degli stadi, anche se questo è l’auspicio di milioni di italiani. Dobbiamo farlo in sicurezza il prima possibile. Stiamo lavorando con il CTS, non dò annunci ma stiamo lavorando per la riapertura».