Soyuncu Milan, niente da fare: il Fenerbahce lo aspetta in città. La nota UFFICIALE del club turco

Il futuro di Soyuncu sarà nel Fenerbahce. Il difensore che era stato accostato al calciomercato rossonero sarà in città per firmare con il nuovo club come si legge nella nota ufficiale pubblicata su X.

Bilgilendirme



2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.



Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/RWE5VUdL7W — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2024

NOTA UFFICIALE – «Continuano i nostri sforzi per rafforzare la nostra squadra di calcio nel periodo di metà trasferta della stagione 2024.n questo contesto, il giocatore nazionale Çağlar Söyüncü verrà a Istanbul per effettuare colloqui di trasferimento con il nostro club. Questo è per informazione del pubblico».