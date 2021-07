Southgate: «Se sei in finale devi vincerla. Italia squadra eccezionale ma Wembley ci caricherà»

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Euro2020 contro l’Italia

FINALE – «Siamo molto eccitati per partecipare ad una finale dell’Europeo. Siamo consapevoli che è stato un viaggio incredibile, ma se sei in finale devi vincerla. Giochiamo contro una squadra con giocatori con grande esperienza così come l’allenatore. Dovremo fare grande attenzione».

WEMBLEY – «Mi è sembrato molto speciale ma è un posto che chiede tanto. Per noi lo stadio ha creato energie incredibili, sappiamo che domenica ci saranno tanti tifosi italiani e sarà una bellissima atmosfera. Non è mai stata una pressione, l’abbiamo sempre visto come privilegio giocare a Wembley. E’ stato bello andare a Roma e giocare in uno stadio diverso ma poi tornare a Wembley è stato positivo per noi».

ITALIA – «Li ho visti parecchio da vicino negli ultimi due anni. Conosco Mancini e so la delusione che ha provato l’Italia per non essersi qualificata al Mondiale. Dobbiamo fare ancora tanta strada noi per essere al loro livello, hanno una grande idea di calcio e un’impronta tattica molto chiara. E’ una squadra eccezionale, senza dubbio sono arrivate le squadre migliori del torneo in finale».