Southgate e la rivelazione choc: «Molti calciatori usano lo Snus, è come l’eroina». Le parole del ct inglese in conferenza stampa

Gareth Southgate ha parlato in conferenza in conferenza stampa del problema dell’utilizzo dello snus per i calciatori. Ecco le parole del ct dell’Inghilterra:

«Molti calciatori usano lo Snus. Sono ben consapevole che molti calciatori usano quelle buste. Sono consapevole che sembra essere una sorta di tendenza all’interno del calcio in generale e sono consapevole che anni e anni fa in tournée in Scandinavia era un’abitudine più diffusa lì e molti giocatori svedesi la prendevano più comunemente. Non conosco tutti i dettagli delle conseguenze o del motivo per cui le persone non dovrebbero farlo. Ovviamente è una forma di tabacco, quindi non è vietato. Ma sarei sorpreso se questo genere di cose fosse particolarmente positivo a lungo termine. L’Assocalciatori inglese la ritiene come eroina»»