Sousa a Sky: «Pioli? Scudetto meritato, stasera..»

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato a Sky prima della gara contro il Milan. Ecco le sue parole:

«Sono felice di rivedere il Milan stabile. Sono contento per Pioli che è ha vinto meritatamente lo scudetto e anche per Paolo Maldini che riportato il Milan in alto. Dovremo giocare con personalità, la differenza tra le due squadre c’è, io sono qui da poco, Pioli ha oltre 170 partite con questa squadra, io tre partite, ma possiamo fare una bella partita. Dia e non Piatek? La difesa del Milan è veloce. Dia ha grandi capacità sul breve, è esplosivo. Può fare bene in questi duelli e può portarci più spesso verso la porta avversaria»