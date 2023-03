Sorteggi Champions, date e regolamento: tutto ciò che devi sapere

Il Milan attende i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Ecco il regolamento dell’urna di Nyon e le date

Il Milan verso il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Dopo aver eliminato il Tottenham agli ottavi i rossoneri attendono ora di scoprire il prossimo avversario. Nell’urna di Nyon la squadra di Ignazio Abate potrà pescare una tra Chelsea, Manchester City, Napoli, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco e Benfica.

Data del sorteggio venerdì 17 marzo alle ore 12:00. Verrano decisi, oltre alle sfide dei quarti, anche gli accoppiamenti per le semifinali e la squadra che giocherà “in casa” la finale di Istanbul del 10 giugno. Non sono previste teste di serie né vincoli relativi a sfide tra squadre della stessa nazionalità o che si sono già incontrate nella fase a gironi. Sarà possibile seguire i sorteggi in diretta su SkySport, Canale 20 o sul sito Uefa.com.