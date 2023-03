Sorteggi Champions: c’è una novità su Inter e Milan. Cosa succede

Novità per Inter e Milan riguardo ai sorteggi di Champions League. Ecco cosa può cambiare per le due milanesi

Attesa per i sorteggi di Champions League in programma domani alle 12:00. Il Milan è in attesa di scoprire il suo futuro dopo aver eliminato il Tottenham agli ottavi. C’è una novità di regolamento importante che coinvolge i rossoneri e l’Inter.

Come riporta Sportface infatti, le due milanesi non possono giocare a distanza di 24 ore a San Siro. Quindi se venissero sorteggiate entrambe per prime (partita andata) o entrambe per seconde (partita ritorno), il sorteggio dei rossoneri verrebbe confermato, quello dei nerazzurri invertito.