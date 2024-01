Sorrentino stregato dall’ex obiettivo del Milan: «Giocatori così ce ne son pochi. Se lo tengano stretto!»

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così dell’ex obiettivo di calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Stampa, Stefano Sorrentino ha parlato così del rinnovo di contratto di Antonio Sanabria col Torino. L’attaccante, la scorsa estate, era stato accostato al mercato Milan.

RINNOVO SANABRIA – «Fiducia a Sanabria. Ha fatto bene il Toro a premiare l’attaccante con il rinnovo del contratto. E per me farebbe bene anche a tenerselo stretto. Perchè di giocatori così ce ne sono pochi in circolazione. Magari non fa tanti gol, anche se l’anno scorso ha centrato il record della carriera. Ma è molto utile per la squadra. Anzi fondamentale per l’economia del gioco, grazie alle sue qualità di rifinitore. E poi è davvero un bravo ragazzo, mai una polemica, un gesto di stizza».