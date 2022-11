Sono 13 i calciatori del Milan convocati per la sosta tra Mondiali e amichevoli

La lista dei 13 calciatori rossoneri che lasceranno Milanello per raggiungere le rispettive nazionali in occasione della sosta per i Mondiali e le amichevoli: i dettagli

Sono 13 i calciatori rossoneri che lasceranno Milanello per raggiungere le rispettive nazionali in occasione della sosta per i Mondiali e le amichevoli. Ecco la lista dei calciatori del Milan:

CONVOCATI MONDIALE: Theo Hernandez (Francia), Olivier Giroud (Francia), Simon Kjaer (Danimarca), Rafael Leao (Portogallo), Charles De Ketelaere (Belgio), Fodè Ballo-Tourè (Senegal), Sergino Gianni Dest (Usa).

CONVOCATI AMICHEVOLI: Sandro Tonali (Italia), Ismael Bennacer (Algeria), Pierre Kalulu (Francia U21), Malick Thiaw (Germania U21), Rade Krunic (Bosnia), Aster Vrankcx (Germania U21).