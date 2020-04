SONDAGGIO MN24 – Per il 60% dei lettori Maldini e Massara lasceranno il Milan a fine stagione

Risultato sondaggio Milan News 24: la maggioranza dei lettori sostiene che Maldini e Massara lasceranno il club rossonero

In questo periodo è difficile nel calcio, come nella maggior parte degli altri settori, guardare al futuro e prevedere i lineamenti dettagliati di quello che sarà il futuro prossimo. Non ci sono ancora date a sapere, infatti, le conseguenze che la pandemia in atto avrà sul settore economico. Proprio per questo motivo anche il Milan di Elliott al momento naviga a vista.

L’intenzione è però comunque quella di chiudere l’accordo con Rangnick e le notizie dell’ultima ora vanno ampiamente in questa direzione. Se questi scenari dovessero essere confermati, il futuro in dirigenza di Maldini e Massara sarebbe allora quantomai incerto. Dopo l’addio rumoroso di Boban infatti le probabilità di una lora permanenza si sono ridotte all’osso, visti gli evidenti contrasti ideologici con l’ad Gazidis. Di questo parere sono stati anche i nostri lettori. Per il 60% del pubblico i due dirigenti lasceranno il Milan a stagione terminata.