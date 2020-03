SONDAGGIO MN24 – Chi sarà l’allenatore del Milan per la prossima stagione?

Chi siederà sulla panchina del Milan la prossima stagione? Abbiamo scelto di chiedere la vostra opinione a riguardo

Secondo appuntamento con i sondaggi della quarantena. Per i risultati del primo CLICCA QUI. La tematica di oggi riguarda la panchina rossonera. Il futuro di Pioli è tutt’altro che definito, specialmente dopo la rivoluzione societaria messa in atto da Gazidis. Le voci riguardo ad un pre-contratto già firmato con Rangnick ormai girano da troppi mesi per essere ancora ingenuamente svalutate.

Il tedesco, attualmente Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, potrebbe però ricoprire un ruolo esclusivamente dirigenziale. Ecco perché ad allenare il Diavolo il prossimo anno potrebbe anche essere un profilo a sorpresa, benedetto dal 61enne tedesco, come quello di Julian Nagelsmann, 32enne allenatore del Lipsia dei miracoli. La questione come vedete è spinosa e tutt’altro che prevedibile: per questo motivo abbiamo deciso di interpellare le vostre opinioni a riguardo. Chi sarà secondo voi il prossimo allenatore del Milan?